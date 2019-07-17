Всемирный конгресс украинцев попал в "черный список" Минюста РФ

Деятельность организации украинской диаспоры признана такой, что "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ".

Министерство юстиции России внесло в список нежелательных Всемирный конгресс украинцев. Об этом в среду, 17 июля, сообщил глава департамента организации и контроля Минюста РФ Андрей Чумаков, пишет ТАСС.

"17 июля Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, включен Ukrainian World Congress (Всемирный конгресс украинцев, Канада)", - сообщил Чумаков.

Он отметил, что НПО включена в перечень в соответствии с федеральным законом О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ на основании решения заместителя генпрокурора РФ.

Как сообщалось, 11 июля Генпрокуратура РФ признала Всемирный конгресс украинцев нежелательной в РФ организацией, так как ее деятельность "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ".

Таким образом, в "черном списке" России 17 организаций.

Напомним, закон о нежелательных организациях запрещает таким структурам работать на территории РФ, а также исключает сотрудничество с ними. Президент России Владимир Путин подписал документ в мае 2015 года.

Всемирный конгресс украинцев был создан в США в 1967 году. Сейчас штаб-квартира организации находится в канадском Торонто. Конгресс является координатором украинских диаспор по всему миру.

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