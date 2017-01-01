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США и Россия провели переговоры в Женеве

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Делегации обсудили ряд вопросов по нацбезопасности и возможность соглашения по сокращению ядерного вооружения с участием Китая.
США и Россия провели переговоры в Женеве

Делегации США и России в среду, 17 июля, провели консультации в Женеве (Швейцария), но которых обсудили национальную стратегическую политику с целью предотвращения недопонимания по ряду вопросов. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента.

"Делегации обсудили национальную стратегическую политику [обеих стран] как средство уменьшения недопонимания и неправильного восприятия по ряду ключевых вопросов безопасности", - отмечается в документе.

Как сообщается, американская сторона обсудила с российской свои военные доктрины, которые касаются, в частности, ядерного оружия и противоракетной обороны.

Делегации также затронули возможность заключения трехстороннего соглашения с участием Китая по сокращению ядерного вооружения. 

В Госдепе отмечают, что Россия и США обсудили "видение президентом (Трампом) нового направления в сфере контроля над ядерными вооружениями совместно с Россией и Китаем".

Американская сторона в очередной раз "подчеркнула обеспокоенность в связи с разработкой и развертыванием Россией нестратегического ядерного оружия и отсутствием прозрачности в отношении существующих обязательств" в сфере контроля над вооружениями.

Консультации в Женеве "были проведены на основе" переговоров главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Майкла Помпео 14 мая в Сочи, отметили в Госдепартаменте.

На консультациях российскую делегацию возглавлял замглавы МИД Сергей Рябков, американскую - первый заместитель госсекретаря Джон Салливан. В консультациях также участвовала замгоссекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.

Напомним, 2 августа истекает срок действия ракетного договора между США и РФ, заключенного в 1987 году.

 

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Теги: Россия, США, Китай, переговоры, ядерное оружие
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Источник: korrespondent.net

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