В ДТП под Варшавой погиб украинец

Гражданин Украины съехал на встречную полосу и столкнулся с цементовозом. Вследствие полученных травм водитель погиб на месте.

Гражданин Украины погиб в ДТП возле Варшавы, сообщил пресс-секретарь уездного коменданта полиции в Отвоцьку Даниэль Нездрапа, передает Польское радио.

Украинский водитель съехал на встречную полосу и столкнулся с цементовозом Трагическое событие произошло на улице Надвіслянській в городке Юзефув, на пути из Отвоцька в Варшаву.

"Водитель автомобиля Mazda съехал на встречную полосу, где и столкнулся с грузовиком. Вследствие полученных травм водитель погиб на месте", – сказал пресс-секретарь.

Водитель цистерны, перевозившей 27 тонн цемента, был трезв. На место ДТП прибыл прокурор. Полиция установила управления движением, пропуская автомобили в обоих направлениях попеременно.

Ранее сообщалось, что микроавтобус с украинцами попал в ДТП в Польше. В результате этого столкновения на месте погибла 18-летняя девушка. Еще пятеро пассажиров получили травмы. Троих людей в итоге с незначительными травмами доставили в больницу.

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