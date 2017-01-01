США исключат Турцию из программы F-35

Решение Анкары купить российские С-400 делает невозможным ее участие в программе создания истребителей, заявили в Вашингтоне.

Турция не сможет участвовать в программе поставок американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 из-за покупки у РФ зенитных ракетных систем С-400. Об этом в среду, 17 июля, заявила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

"К сожалению, решение Турции о покупке российских ЗРС С-400 делает невозможным ее дальнейшее участие в (программе) F-35. F-35 не может сосуществовать с российской платформой по сбору разведывательной информации, которая будет использоваться для изучения его (истребителя) передовых возможностей", - говорится в заявлении Гришем.

По ее словам, США предлагали Турции "перейти в начало очереди" на приобретение американских ЗРК Patriot, но не добились успеха.

При этом Вашингтон продолжит сотрудничать с Анкарой в военной сфере с учетом ограничений, связанных с покупкой российских ЗРК. "Наши отношения в военной сфере прочные, и мы будем продолжать широко сотрудничать с Турцией, учитывая ограничения, связанные с наличием системы С-400", - отметили в Белом доме. Как уточнила замминистра обороны по закупкам Эллен Лорд, участие Турции в программе F-35 будет окончательно прекращено в марте 2020 года. "Мы идем по хорошо спланированному пути сворачивания (участия Турции) в марте 2020 года на этот момент… Мы свернем это в марте 2020 года", - указала Лорд. Напомним, Турция заказала у США 30 самолетов F-35 из возможных 100. Вместе с США в проекте создания истребителей до настоящего времени принимали участие восемь стран: Австралия, Великобритания, Дания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия и Турция. Кроме того, эти самолеты покупают Израиль и Япония. Ранее сообщалось, что поставки российских ЗРК С-400 в Турцию начались 12 июля. США активно выступали против сделки Анкары и Москвы и предлагали приобрести взамен С-400 комплексы Patriot При этом Вашингтон грозил приостановить или отменить продажу Турции истребителей F-35.

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