В США оценили потери Турции от исключения из программы F-35

Анкара не получит более девяти миллиардов долларов и потеряет возможности для экономического развития в будущем, заявили в Пентагоне.

Заместитель министра обороны США по закупкам и тыловому обеспечению Эллен Лорд заявила, что финансовые потери Турции от исключения из программы F-35 составят около девяти миллиардов долларов. Об этом она сообщила на брифинге для журналистов 17 июля.

"Турция, к сожалению, абсолютно точно потеряет рабочие места и возможности для экономического развития в будущем из-за этого решения. Она не получит более девяти миллиардов долларов, которые, как предполагалось, она могла бы получить благодаря своему вкладу в программу F-35 за все время ее действия", - отметила Лорд.

Замминистра добавила, что все турецкие пилоты, обучавшиеся по программе F-35, а также инструкторы, которые в настоящий момент находятся в США, должны будут покинуть страну.

"Порядка 20 турецких военнослужащих, работающих в отделе Минобороны США по реализации программы разработки и закупки F-35, не смогут больше получить доступ к своим рабочим местам", - подчеркнула она.

Лорд также уточнила, что США обсуждают с Турцией возможность возвращения ей средств, внесенных ранее за самолеты F-35.

В Пентагоне также указали, что Анкара производила более 900 компонентов истребителя на десяти различных турецких предприятиях, однако теперь их выпуском займутся в основном США.

При этом замминистра утверждает, что исключение Турции из программы "будет иметь минимальное воздействие на более крупное партнерство по F-35".

Ранее в Белом доме заявили, что решение Анкары купить российские ЗРК С-400 делает невозможным ее участие в программе создания истребителей F-35.

В Пентагоне уточнили, что участие Турции в программе F-35 будет окончательно прекращено в марте 2020 года.

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