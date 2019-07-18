Мэй поспорила с Путиным в последней речи

Британский премьер назвала слова президента РФ о либерализме вызовом, с которым странам ЕС приходится сталкиваться, защищая свои ценности.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не согласилась с высказываним российского президента Владимира Путина об устаревшей либеральной идее. Ее речь в Королевском институте международных отношений была опубликована на сайте британского правительства 17 июля.

Во время выступления премьер напомнила, что Путин перед саммитом G20 заявил, что либеральная идея устарела.

"Это циничная ложь. Никто, сравнивая качество жизни и экономический успех либеральных демократий, таких как Британия, Франция и Германия, с Россией, не заключил бы, что наша система устарела", - заявила она.

По словам Мэй, чтобы отстоять либеральные ценности, необходимо обращаться к проблемам людей и решать их, а не давать популистских обещаний.

Напомним, в конце июня в интервью Financial Times Путин заявил, что современная либеральная идея "изжила себя окончательно". Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон предложил доказать российскому президенту жизнеспособность либерализма, осуществив Brexit. Тереза Мэй рассказала, чем займется после отставки Как сообщал Корреспондент.net , 7 июня Мэй официально покинула пост лидера Консервативной партии Великобритании. При этом, она осталась на посту премьер-министра до избрания нового главы партии.

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