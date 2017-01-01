Вопрос исключения Турции из НАТО не стоит - генсек

Турция продолжит играть важную роль в обороне альянса, несмотря на приобретение российских ЗРК С-400, заявил Столтенберг.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ни один из членов альянса не поднимал вопрос об исключении Турции. Об этом он заявил 17 июля в ходе Аспенского форума по безопасности.

"Турция является важным членом НАТО, и никто из союзников никогда не поднимал этот вопрос, потому что мы все понимаем, что зависим друг от друга", - отметил Столтенберг, комментируя ситуацию с покупкой Анкарой российских С-400.

Он добавил, что "С-400 невозможно интегрировать в единую систему ПВО и ПРО альянса", однако Турция может по-прежнему быть ее частью с точки зрения других возможностей.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet