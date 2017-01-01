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Вопрос исключения Турции из НАТО не стоит - генсек

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Турция продолжит играть важную роль в обороне альянса, несмотря на приобретение российских ЗРК С-400, заявил Столтенберг.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг
 
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ни один из членов альянса не поднимал вопрос об исключении Турции. Об этом он заявил 17 июля в ходе Аспенского форума по безопасности.
 
"Турция является важным членом НАТО, и никто из союзников никогда не поднимал этот вопрос, потому что мы все понимаем, что зависим друг от друга", - отметил Столтенберг, комментируя ситуацию с покупкой Анкарой российских С-400.
 
Он добавил, что "С-400 невозможно интегрировать в единую систему ПВО и ПРО альянса", однако Турция может по-прежнему быть ее частью с точки зрения других возможностей.
 
"У них есть самолеты, есть радиолокационные станции, различные другие возможности, которые очень важны для нашей системы ПВО и ПРО", - указал генсек НАТО. 
 
Ранее в Белом доме заявили, что Турция не сможет участвовать в программе поставок истребителей F-35 из-за покупки у РФ зенитных ракетных систем С-400
 
Также в Вашингтоне подчеркнули, что приобретение Анкарой С-400 "подрывает обязательства страны в рамках НАТО и это будет иметь "пагубные последствия" для страны.

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Теги: НАТО, Турция, Йенс Столтенберг, С-400
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Источник: korrespondent.net

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