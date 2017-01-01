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Гуайдо анонсировал новый этап борьбы за власть

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Лидер оппозиции призвал гражданское сообщество Венесуэлы "к мобилизации", чтобы начать новый виток борьбы.
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо
 
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что в следующий 23 июля, на улицах Каракаса состоится заседание Национальной ассамблеи (парламента), во время которого он объявит о новом этапе борьбы за власть в стране. Об этом политик написал в Twitter 17 июля.
 
"Следующее заседание (парламента) пройдет 23 июля вместе с народом на улице. С помощью усилий гражданского общества и деятельности Национальной ассамблеи мы перейдем к следующему этапу нашей борьбы", - отметил Гуайдо.
 
Кроме того, лидер оппозиции призвал всю республику "к мобилизации".
 
Напомним, 23 января лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе против президента Николаса Мадуро.

К настоящему времени Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки.

Россия и Китай выразила поддержку Мадуро.

Гуайдо пообещал продолжить протесты в Венесуэле

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Теги: власть, Оппозиция, Венесуэла, Хуан Гуайдо
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Источник: korrespondent.net

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