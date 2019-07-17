Пользователей предупредили о возможной опасности приложения FaceApp

Российское приложение не гарантирует безопасность данных пользователей, но получает доступ к приватной информации.

Ставшее в последнее время популярным приложение FaceApp, которое "старит" лица, может нарушать конфиденциальность пользователей. Об этом в среду, 17 июля, сообщает NewYork Post.

Мобильное приложение FaceApp принадлежит российской компании Wireless Lab. Иностранные эксперты предупреждают пользователей, что это приложение может нести в себе риск разглашения персональной информации, на что есть несколько причин. Во-первых, в своей политике конфиденциальности они пишут, что не гарантируют безопасность данных (а у приложения есть доступ к вашему профилю, фото на телефоне и почте). Во-вторых, фото, которое вы загружаете для обработки, обрабатывается в облаке, а не на вашем телефоне и куда дальше оно может попасть дальше – неизвестно.

Эксперты Школы цифровой безопасности отмечают и российские корни приложения.

"Если вы считаете, что за вами могут целенаправленно шпионить российские спецслужбы, или же принципиально не хотите отправлять в Россию никаких своих данных - тогда стоит избегать таких сервисов и приложений", - говорит эксперт.

Вместе с тем отмечается, что это приложение стало одним из самых скачиваемых в мире.

Ранее сообщалось, что было выпущено раздевающее женщин приложение, которое работает с фотографиями. Позже стало известно, что в Сети банят копии приложения для раздевания людей.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet