Пожар в Японии: 13 человек погибли

По меньшей мере 13 человек погибли во время пожара в студии аниме в японском городе Киото, их тела были обнаружены на втором этаже горевшего трехэтажного здания. Об этом в четверг, 18 июля сообщает агентство Кyodonews.

Также сообщается, что пострадали около 40 человек, некоторые находятся в тяжелом состоянии в больнице.

Отмечается, что на момент пожара в здании находились около 70 сотрудников.

Как сообщалось, полиция подозревает поджог, заявляя что задержала на месте мужчину, который разлил в здании воспламеняющуюся жидкость, предположительно, бензин. Этот человек доставлен в больницу вместе с другими пострадавшими.

Breaking: Multiple people are dead after a man intentionally set a fire at an anime studio in Kyoto, Japan. pic.twitter.com/B0fnL2IiAi