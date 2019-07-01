Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Пожар в Японии: 13 человек погибли

Комментариев: 0
Количество погибших во время пожара на студии аниме стремительно растет: на данный момент известно о 13 жертвах.
Пожар в Киото
Пожар в Киото
kyodonews.net

По меньшей мере 13 человек погибли во время пожара в студии аниме в японском городе Киото, их тела были обнаружены на втором этаже горевшего трехэтажного здания. Об этом в четверг, 18 июля сообщает агентство Кyodonews.

Также сообщается, что пострадали около 40 человек, некоторые находятся в тяжелом состоянии в больнице.

Отмечается, что на момент пожара в здании находились около 70 сотрудников.

Как сообщалось, полиция подозревает поджог, заявляя что задержала на месте мужчину, который разлил в здании воспламеняющуюся жидкость, предположительно, бензин. Этот человек доставлен в больницу вместе с другими пострадавшими.

 

Cмотрите фотогалерею: Пожар в Японии: 13 человек погибли

Напомним, несколькими днями ранее в Мукачево загорелся склад Новой почты.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Япония, смерть, видео, фото, пожар, жертвы
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь