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В Сербии разбился спортивный самолет

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Во время исполнения фигур высшего пилотажа самолет внезапно сорвался и рухнул на землю, войдя в грунт на глубину 2 метра.
Спортивный самолет разбился вблизи сербского города Зренянин
Спортивный самолет разбился вблизи сербского города Зренянин
pink.rs

Авария спортивного легкомоторного самолета произошла 18 июля утром вблизи сербского города Зренянин. Об этом сообщил канал Pink TV.

По данным телеканала, инцидент произошел на аэродроме Эчка. Самолетом управлял 47-летний Владимир Булат, председатель аэроклуба Зренянин.

Во время исполнения фигур высшего пилотажа самолет внезапно сорвался и рухнул на землю, войдя в грунт на глубину 2 м. Летчик выжил, однако находится в бессознательном состоянии.

На месте работают правоохранители. Идет расследование инцидента.

Напомним, ранее в Канаде при крушении самолета погибли три человека. А в России самолет Ан-2 совершил жесткую посадку на свекольное поле, пилот сбежал.

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В Канаде разбился гидросамолет: погибли три человека

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Теги: авиакатастрофа, самолет, Сербия
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Источник: korrespondent.net

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