В Сербии разбился спортивный самолет
Во время исполнения фигур высшего пилотажа самолет внезапно сорвался и рухнул на землю, войдя в грунт на глубину 2 метра.
Авария спортивного легкомоторного самолета произошла 18 июля утром вблизи сербского города Зренянин. Об этом сообщил канал Pink TV.
По данным телеканала, инцидент произошел на аэродроме Эчка. Самолетом управлял 47-летний Владимир Булат, председатель аэроклуба Зренянин.
Во время исполнения фигур высшего пилотажа самолет внезапно сорвался и рухнул на землю, войдя в грунт на глубину 2 м. Летчик выжил, однако находится в бессознательном состоянии.
На месте работают правоохранители. Идет расследование инцидента.
Напомним, ранее в Канаде при крушении самолета погибли три человека. А в России самолет Ан-2 совершил жесткую посадку на свекольное поле, пилот сбежал.
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