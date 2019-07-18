Песков: Выдача российских паспортов на Донбассе - внутреннее дело РФ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что “выдача российских паспортов на Донбассе является внутренним делом РФ, также, как и выдача украинских паспортов – дело Украины“.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
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Таким образом Песков прокомментировал решение Владимира Зеленского о проработке вопроса по выдаче документов этническим украинцам, проживающих за границей.
На вопрос, не является ли решение президента Украины ответом на упрощенную выдачу российских паспортов на Донбассе, Песков ответил так:
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“Это внутреннее дело Украины. Как и внутреннее дело России принимать те решения, которые были приняты президентом (РФ) с подписанием соответствующего указа“ – подчеркнул Песков.
“Еще раз повторяю, это внутреннее дело Украины. А решение Путина - оно аргументировано и понятно“, - сказал пресс-секретарь российского лидера.
Ранее Зеленский сообщил о деталях разговора с Путиным. Президент сообщил, что лично решил позвонить Путину. В ходе беседы лидеры стран также обсудили передачу пленных “всех на всех“.
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МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ ?
ШАХТЕРЫ , РАБОЧИЕ И КОЛХОЗНИКИ ОТ КОТОРЫХ УКРОПНОЕ СТАДО ВОИНОВ СВЕТА В 2014 ГОДУ , В КОЛИЧЕСТВЕ БОЛЕЕ 400 ГОЛОВ БЕЖАЛИ ЧЕРЕЗ ГРАНИЦУ К " АГРЕССОРУ " СПАСАЯ СВОИ СВОИ ШКУРЫ ? )))))