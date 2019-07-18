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Песков: Выдача российских паспортов на Донбассе - внутреннее дело РФ

Комментариев: 12
Пресс-секретарь президента РФ прокомментировал выдачу паспортов на временно оккупированном Донбассе.
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков
Getty Images

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что “выдача российских паспортов на Донбассе является внутренним делом РФ, также, как и выдача украинских паспортов – дело Украины“.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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Таким образом Песков прокомментировал решение Владимира Зеленского о проработке вопроса по выдаче документов этническим украинцам, проживающих за границей.

На вопрос, не является ли решение президента Украины ответом на упрощенную выдачу российских паспортов на Донбассе, Песков ответил так:

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“Это внутреннее дело Украины. Как и внутреннее дело России принимать те решения, которые были приняты президентом (РФ) с подписанием соответствующего указа“ – подчеркнул Песков.

“Еще раз повторяю, это внутреннее дело Украины. А решение Путина - оно аргументировано и понятно“, - сказал пресс-секретарь российского лидера.

Ранее Зеленский сообщил о деталях разговора с Путиным. Президент сообщил, что лично решил позвонить Путину. В ходе беседы лидеры стран также обсудили передачу пленных “всех на всех“.

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Теги: Песков, путин, Зеленский
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Комментариев (13)
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fkrfyfan    18.07.2019, 14:07
Оценка:  -2
fkrfyfan
Т.е Росси глубоко пох на это и никто истерить не будет
VSHIVANKA    18.07.2019, 14:05
Оценка:  -3
VSHIVANKA
И КТО ЖЕ ОККУПИРОВАЛ ДОНБАСС ?
МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ ?
ШАХТЕРЫ , РАБОЧИЕ И КОЛХОЗНИКИ ОТ КОТОРЫХ УКРОПНОЕ СТАДО ВОИНОВ СВЕТА В 2014 ГОДУ , В КОЛИЧЕСТВЕ БОЛЕЕ 400 ГОЛОВ БЕЖАЛИ ЧЕРЕЗ ГРАНИЦУ К " АГРЕССОРУ " СПАСАЯ СВОИ СВОИ ШКУРЫ ? )))))
ВосставшийИзБана    18.07.2019, 14:09
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Писькофф однозначно дал понять что это сделала рф.
KIBARG    18.07.2019, 14:04
Оценка:  0
KIBARG
Вот и снова признались! Ну что там? Внутренний гражданский конфликт, говорите?
ВосставшийИзБана    18.07.2019, 13:56
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Писькофф официально признал, что это рф оккупировала часть Донбасса и открыто претендует на остальную территорию Донбасса.
KIBARG    18.07.2019, 14:03
Оценка:  +1
KIBARG
На этой почве забавляет слушать бедняг, до сих пор читающих как мантру басни про "гражданский" внутренний конфликт, и не могут поменять пластинку.
ВосставшийИзБана    18.07.2019, 14:07
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Ну вот для них специально тезис: внутреннее дело рф выдавать свои паспорта на своей территории. Значит, по словам Пескова, который - официальное лицо, рф считает Донбасс своей внутренней территорией. А это является пересмотром итогов Второй мировой войны. В рф за это должны судить.
Шкиряк_и_Зорян    18.07.2019, 13:49
Оценка:  0
Шкиряк_и_Зорян
Какой же этот Песков мерзкий! Пресс-секретутка.
ВосставшийИзБана    18.07.2019, 13:57
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
Это не мерзость. Это - высокие профессиональные качества.
Шкиряк_и_Зорян    18.07.2019, 14:10
Оценка:  -1
Шкиряк_и_Зорян
Лучше бы Пу какую-нибудь тётку на это место определил.
Lyonya-Space    18.07.2019, 13:49
Оценка:  +2
Lyonya-Space
Писюков в очередной раз блюдо лилипута шлифонул...
ShakhterDonetsk    18.07.2019, 13:48
Оценка:  +3
ShakhterDonetsk
А как же их там нет ? С какиъ это пор Донбасс вошел на российскую пфедерастию ?
Шкиряк_и_Зорян    18.07.2019, 13:50
Оценка:  -6
Шкиряк_и_Зорян
Идите ещё на венгров накатите. Зеленский назвал Украину шлюхой. А шлюху только ленивый не eбёт.
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