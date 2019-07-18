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В Кремле назвали первый шаг, который ждут от Киева

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, какого шага Москва ждет от Киева.
В РФ ждут освобождения Кирилла Вышинского
В РФ ждут освобождения Кирилла Вышинского
Getty Images

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков назвал первый шаг, необходимый для нормализации отношений между Киевом и Москвой.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

По словам Пескова, первым шагом может стать освобождение главного редактора РИА Новости-Украина. 

Возвращение Вышинского - это могло бы быть прекрасным первым шагом, - подчеркнул Песков

По мнению пресс-секретаря, Москва приветствует любые шаги по обмену и освобождению заключенных. 

В целом, любые шаги по освобождению людей будут только приветствоваться, - отметил он

Касательно встречи президентов Украины и РФ Песков сказал, что нужно дождаться парламентских выборов. 

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“Пока об этом речи не идет. Давайте согласимся, пока важно дождаться, когда в Украине пройдут выборы, и без налета предвыборного электорального ажиотажа можно будет серьезно решать серьезные проблемы“, - заявил Песков. 

Ранее Зеленский сообщил о деталях разговора с Путиным. Президент сообщил, что лично решил позвонить Путину. В ходе беседы лидеры стран также обсудили передачу пленных “всех на всех“.

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Теги: Песков, Украина, РФ
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Комментариев (2)
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Woodbrother    18.07.2019, 14:13
Оценка:  -1
Woodbrother
А не пошел бы кремл нафиг.
vicinq    18.07.2019, 14:07
Оценка:  0
vicinq
Первый шаг требуют от вшивой росии Европейский парламент принял резолюцию по России, призвав Москву "безотлагательно и безоговорочно освободить всех незаконно и произвольно задержанных граждан Украины как в России, так и на временно оккупированных территориях Украины
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