В Кремле назвали первый шаг, который ждут от Киева

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, какого шага Москва ждет от Киева.

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков назвал первый шаг, необходимый для нормализации отношений между Киевом и Москвой.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

По словам Пескова, первым шагом может стать освобождение главного редактора РИА Новости-Украина.

Возвращение Вышинского - это могло бы быть прекрасным первым шагом, - подчеркнул Песков

По мнению пресс-секретаря, Москва приветствует любые шаги по обмену и освобождению заключенных.

В целом, любые шаги по освобождению людей будут только приветствоваться, - отметил он

Касательно встречи президентов Украины и РФ Песков сказал, что нужно дождаться парламентских выборов.

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“Пока об этом речи не идет. Давайте согласимся, пока важно дождаться, когда в Украине пройдут выборы, и без налета предвыборного электорального ажиотажа можно будет серьезно решать серьезные проблемы“, - заявил Песков.

Ранее Зеленский сообщил о деталях разговора с Путиным. Президент сообщил, что лично решил позвонить Путину. В ходе беседы лидеры стран также обсудили передачу пленных “всех на всех“.

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