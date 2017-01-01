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В Иране заявили о захвате иностранного танкера

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Танкер якобы доставлял нефть от иранских контрабандистов иностранным покупателям, утверждают власти Ирана.
Патрульные катера КСИР задержали танкер к югу от острова Ларак
Патрульные катера КСИР задержали танкер к югу от острова Ларак
Tasnim

Силы Корпуса стражей исламской революции задержали в Персидском заливе иностранный танкер по подозрению в контрабанде нефти. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim в четверг, 18 июля.

Отмечается, что судно перевозило один миллион баррелей топлива. Патрульные катера КСИР задержали танкер к югу от острова Ларак в минувшее воскресенье.

Также иранские военные взяли под стражу 12 членов экипажа танкера. При этом название судна не указывается.

Ранее стало известно, что шедший под флагом Панамы танкер Riah, имеющий пунктом приписки ОАЭ, несколько дней назад во время прохода через Ормузский пролив отклонился от курса в сторону Ирана, а затем перестал передавать данные о местоположении.

Позже стало известно, что танкер Riah был отбуксирован в территориальные воды Ирана. Власти страны заявили, что на судне якобы возникли технические неполадки.

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Теги: нефть, Иран, судно, корабль, захват, танкер, Персидский залив
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Источник: korrespondent.net

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