Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Турции нелегальные мигранты попали в ДТП: 15 жертв

Комментариев: 0
Провинция Ван расположена на границе с Ираном, через который в Турцию идет поток нелегальных мигрантов из Афганистана.
Среди жертв ДТП есть женщины и дети
Среди жертв ДТП есть женщины и дети
Анадолу

На юго-востоке Турции перевернулся микроавтобус, перевозивий нелегальных мигрантов. Не менее 15 человек погибли и более 20 пострадали, сообщает Анадолу в четверг, 18 июля.

Отмечается, что авария произошла, когда водитель не справился с управлением, и сильно перегруженное транспортное средство съехало с дороги в провинции Ван.

По словам губернатора этого региона Мехмета Эмина Билмеза, среди погибших женщины и дети.

При этом национальность мигрантов еще предстоит установить.

Провинция Ван расположена на границе с Ираном, через который в Турцию идет поток нелегальных мигрантов из Афганистана.

Напомним, в июне 10 нелегалов погибли и 30 пострадали в результате ДТП на северо-западе Турции в провинции Эдирне.

Ранее в Турции у берегов курортного района Бодрум затонуло судно с нелегальными мигрантами. Тогда погибли 12 человек.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: ДТП, Турция, нелегалы, авария, мигранты, нелегальная миграция, погибли, пострадавшие, нелегальные мигранты, погибшие
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь