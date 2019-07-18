В Турции заявили о росте цены на F-35 после исключения из программы

Турецкие оборонные предприятия могут испытать временные финансовые потери после решения США.

Стоимость каждого американского истребителя пятого поколения F-35 после исключения Турции из программы по его созданию вырастет на $7-8 млн. Об этом сказал руководитель Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Yeni Safak в четверг, 18 июля.

"Турецкие оборонные предприятия могут испытать временные финансовые потери после решения США, но промышленность после этого станет лишь сильнее. Компании Турции смогут компенсировать потери, однако другие фирмы столкнутся с увеличением стоимости каждой боевой единицы на $7-8 млн", – сказал он.

Демир также добавил, что "Турция не намерена закупать иностранную оборонную технику до тех пор, пока это не станет необходимостью".

Накануне стало известно, что Турция не сможет участвовать в программе поставок американских самолетов F-35 из-за покупки у РФ зенитных ракетных систем С-400.

При этом в Пентагоне заявили, что финансовые потери Турции от исключения из программы F-35 составят около 9 млрд долларов.

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