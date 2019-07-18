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В Турции заявили о росте цены на F-35 после исключения из программы

Комментариев: 1
Турецкие оборонные предприятия могут испытать временные финансовые потери после решения США.
Турция не получит самолеты F-35
Турция не получит самолеты F-35
Yeni Safak

Стоимость каждого американского истребителя пятого поколения F-35 после исключения Турции из программы по его созданию вырастет на $7-8 млн. Об этом сказал руководитель Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Yeni Safak в четверг, 18 июля.

"Турецкие оборонные предприятия могут испытать временные финансовые потери после решения США, но промышленность после этого станет лишь сильнее. Компании Турции смогут компенсировать потери, однако другие фирмы столкнутся с увеличением стоимости каждой боевой единицы на $7-8 млн", – сказал он.

Демир также добавил, что "Турция не намерена закупать иностранную оборонную технику до тех пор, пока это не станет необходимостью".

Накануне стало известно, что Турция не сможет участвовать в программе поставок американских самолетов F-35 из-за покупки у РФ зенитных ракетных систем С-400.

При этом в Пентагоне заявили, что финансовые потери Турции от исключения из программы F-35 составят около 9 млрд долларов.

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Теги: США, авиация, самолет, Турция, F-35, самолеты, потери
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Woodbrother    18.07.2019, 17:11
Оценка:  0
Woodbrother
Ф-35 для обороны был лучшим приобретением чем тот говеный с-400 сомнительной полезности.
Woodbrother    18.07.2019, 17:15
Оценка:  0
Woodbrother
Ф-35 встроен во все совеменные боевые системы НАТО. Остаться без Ф-35, это все равно что купить гараж для машины, набор инструментов для машины, зимнюю резину для машины, а саму машину не купить. Вобщем Турция совершила не умную сделку.
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