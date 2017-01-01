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Путин и Макрон обсудили активизацию нормандского формата

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Президенты России и Франции рассмотрели перспективы разрешения конфликта на Донбассе.
Макрон приедет в Москву на 75-летие Дня победы
Макрон приедет в Москву на 75-летие Дня победы

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора в четверг, 18 июля, обсудили ряд вопросов, в том числе активизацию работы нормандской четверки по Донбассу. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"В ходе беседы рассмотрены перспективы разрешения внутриукраинского конфликта. Выражена готовность активизировать совместную работу на этом направлении, в том числе в рамках "нормандского формата", - говорится в сообщении.

Главы государств также обсудили ситуацию вокруг иранской ядерной программы. 

Кроме того, президенты двух стран обменялись мнениями об обстановке в Сирии. В сообщении Кремля отмечается, что стороны указали на "принципиальное значение достижения политического урегулирования и преодоления последствий вооруженного конфликта" в этом ближневосточном государстве.

Также отмечается, что президент Франции принял приглашение Путина посетить Москву на День победы 9 мая 2020 года.

Ранее в Офисе президента Украины заявили, что для встречи глав государств в нормандском формате должны быть выполнены договоренности достигнутые внешнеполитическими советникамив Париже 12 июля.

 

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Теги: Путин, нормандская четверка, нормандская встреча, Эммануэль Макрон
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Источник: korrespondent.net

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