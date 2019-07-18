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У Китая оказалось вдвое больше долгов, чем у США

Комментариев: 5
Общая задолженность Китая превысила 40 триллионов долларов, госдолг США составляет около 22 триллионов.
Долги Китая втрое превышают ВВП страны
Долги Китая втрое превышают ВВП страны

Показатель общего долга Китая вырос до 303% ВВП на фоне усиления поддержки замедлившейся экономики, пишет Reuters.

Отмечается, что китайское правительство стремилось сдержать корпоративный долг с помощью ограничения теневого банкинга. В результате это поспособствовало сокращению долга в нефинансовых секторах, однако в других отраслях заимствования, наоборот, выросли.

Так, общая задолженность Китая превысила 40 триллионов долларов, что составляет около 15% от общемирового долга. В то же время отмечается рост уровня задолженности по всему миру.

При этом госдолг США, который в феврале достиг исторического максимума, составляет 22 триллиона долларов. 

Ранее сообщалось, что из-за торговой войны Вашингтона и Пекина рост экономики Китая замедлился до минимума за 27 лет.

 

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Теги: США, Китай, долги
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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birtov1990    18.07.2019, 20:16
Оценка:  0
birtov1990
Брюква_и_Клюква
Жополиз пиндосовский, за что ты унизил своих хозяев, сказав что они не могут решить вопрос с Россией. Они тебе этого не простят.
Брюква_и_Клюква    18.07.2019, 19:54
Оценка:  +1
Брюква_и_Клюква
Китайские товарищи могут, в отличие от американцев, решить этот вопрос экстенсивным методом - взять новые территории, которые тамошние бабуины не в состоянии использовать!
birtov1990    18.07.2019, 20:11
Оценка:  0
birtov1990
Брюква_и_Клюква
Примат, они обязательно получат подарок от России Львовскую область.
Ira0955    18.07.2019, 19:03
Оценка:  +4
Ira0955
Где ватные дебилы???)))
birtov1990    18.07.2019, 20:09
Оценка:  0
birtov1990
Соска ты глупа как пробка. Читай внимательно: Общая задолженность Китая, она состоит из 3 частей (государственный, корпоративный, частный) если б покопалась в инете то знала бы, что госдолг Китая 18 триллионов.
Если ты возЬмешЬ общую задолженность США, то узнаешь, что сумма равняется 62 триллионам.
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