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В Китае обрушился кран на мосту, есть погибшие

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При падении крана в провинции Шэньси на северо-западе Китая пять человек погибли, еще семь получили ранения.
Инцидент произошел во время проведения строительных работ
Инцидент произошел во время проведения строительных работ
epochtimes.ru

По меньшей мере пять человек погибли, еще семь получили ранения при обрушении крана в провинции Шэньси на северо-западе Китая. Об этом говорится в распространенном в четверг, 18 июля, заявлении правительства уезда Мянь городского округа Ханьчжун, передает ТАСС.

Инцидент произошел в 14:25 по местному времени, когда во время проведения строительных работ на мостовом переезде в округе Ханьчжун консольно-шлюзовой кран накренился и рухнул.

Ранее сообщалось, что в результате падения строительного крана в городе Сиэтл погибли четыре человека.

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Теги: Китай, мост, падение, кран, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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