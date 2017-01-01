В Афганистане прогремел взрыв возле здания полиции, есть жертвы
На юге Афганистана в городе Кандагар произошел взрыв возле здания полиции, в результате которого девять человек погибли. Об этом сообщает агентство Пажвак.
Также сообщается, что 60 человек получили ранения. По информации местной полиции, перед зданием управления взорвался автомобиль.
"Автомобиль взорвался рядом с полицейским управлением в городе Кандагар, неизвестно число боевиков, которые проникли в здание поблизости и начали столкновение", - заявил представитель полиции Джамал Насир Баракзай.
Кроме того, после взрыва были слышны звуки стрельбы. Радикальное движение "Талибан" взял на себя ответственность за взрыв.
Update: 9 killed and 60 wounded in #Kandahar car bomb attack on Police hq. pic.twitter.com/3Q5JAqgZnE— Pajhwok Afghan News (@pajhwok) 18 июля 2019 г.
Ранее в бою за КПП в Афганистане погибли 19 человек. На западе страны боевики "Талибана" совершили нападение на силовиков. Среди погибших девять сотрудников службы безопасности, полевой главарь талибов Муллах Гоусудинг и девять других боевиков.
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