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В Афганистане прогремел взрыв возле здания полиции, есть жертвы

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Перед зданием управления полици взорвался автомобиль. В результате взрыва погибли 9 человек, еще 60 - получили ранения.
В результате взрыва 60 человек получили ранения
В результате взрыва 60 человек получили ранения

На юге Афганистана в городе Кандагар произошел взрыв возле здания полиции, в результате которого девять человек погибли. Об этом сообщает агентство Пажвак.

Также сообщается, что 60 человек получили ранения. По информации местной полиции, перед зданием управления взорвался автомобиль.

"Автомобиль взорвался рядом с полицейским управлением в городе Кандагар, неизвестно число боевиков, которые проникли в здание поблизости и начали столкновение", - заявил представитель полиции Джамал Насир Баракзай.

Кроме того, после взрыва были слышны звуки стрельбы. Радикальное движение "Талибан" взял на себя ответственность за взрыв.

 
Напомним, 7 июля по меньшей мере 12 человек погибли и еще 150 пострадали в результате взрыва, произошедшего в городе Газни на востоке Афганистана.

Ранее в бою за КПП в Афганистане погибли 19 человек. На западе страны боевики "Талибана" совершили нападение на силовиков. Среди погибших девять сотрудников службы безопасности, полевой главарь талибов Муллах Гоусудинг и девять других боевиков.

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Теги: Афганистан, полиция, взрыв, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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