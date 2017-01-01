Американский корабль сбил беспилотник Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что корабль ВМС страны сбил иранский беспилотник в международных водах.



Десантный корабль США USS Boxer в четверг, 18 июля, уничтожил в Ормузском проливе иранский беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, передает

Десантный корабль США USS Boxer в четверг, 18 июля, уничтожил в Ормузском проливе иранский беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, передает Reuters

По словам главы Белого дома, беспилотник был сбит после того, как приблизился к американскому кораблю на расстояние менее 1000 ярдов (около километра) и не реагировал на предупреждения.



Трамп заявил, что иранский беспилотник угрожал безопасности американского корабля и его экипажа и призвал другие страны осудить Иран и защитить свои корабли.





Напомним, 15 июля во время прохода через Ормузский пролив пропал нефтяной танкер из Объединенных Арабских Эмиратов , перестав передавать свои координаты. Шедший под флагом Панамы танкер Riah отклонился от курса в сторону Ирана.

18 июля стало известно, что патруль Корпуса стражей исламской революции задержал в Персидском заливе иностранный танкер по подозрению в контрабанде нефти.

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