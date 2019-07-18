Ассанж отказался обжаловать тюремный срок в Британии

Из-за отказа от обжалования приговора, Апелляционный суд отменил слушание, запланированное на 23 июля.



Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж отказался от апелляционной жалобы, поданной им в июне на решение суда Великобритании о приговоре к 50 неделям тюремного заключения за нарушение условий выхода под залог.



Заседание по данному вопросу было назначено на 23 июля. Однако в апелляционном суде заявили, что оно было отменено, передает Bloomberg

Напомним, 11 апреля Ассанж был арестован в посольстве Эквадора в Лондоне по ордеру, выданному Вестминстерским магистратским судом от 29 июня 2012 года за непоявление в суде. Джулиан Ассанж попросил политического убежища в посольстве в 2012 году. С того момента он ни разу не покидал дипмиссию латиноамериканской страны в Лондоне из-за опасений ареста и экстрадиции в США, где его обвиняют в публикации секретных документов Госдепа.

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