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Иран не подтверждает потерю беспилотника

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При этом в Минобороны США подтверждают уничтожении иранского беспилотника в Ормузском проливе.
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф

У Ирана нет информации о сбитом кораблем США беспилотнике в Ормузском проливе. Об этом заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, передает Reuters.
 
"У нас нет информации о том, что мы сегодня потеряли беспилотник", - сказал Зариф.
 
В то же время в Пентагоне заявили, что американский десантный корабль USS Boxer предпринял "защитные действия" против беспилотника 18 июля, когда направлялся в Ормузский пролив.
 
"Мы действительно предполагаем, что это был иранский беспилотник", - сообщила спикер Пентагона Ребекка Ребарич.

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Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что десантный корабль USS Boxer уничтожил в Ормузском проливе иранский беспилотник, который слишком приблизился к американскому кораблю и не реагировал на предупреждения.

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Теги: США, Иран, беспилотник, дрон
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Источник: korrespondent.net

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