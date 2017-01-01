Иран не подтверждает потерю беспилотника
При этом в Минобороны США подтверждают уничтожении иранского беспилотника в Ормузском проливе.
У Ирана нет информации о сбитом кораблем США беспилотнике в Ормузском проливе. Об этом заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, передает Reuters.
"У нас нет информации о том, что мы сегодня потеряли беспилотник", - сказал Зариф.
В то же время в Пентагоне заявили, что американский десантный корабль USS Boxer предпринял "защитные действия" против беспилотника 18 июля, когда направлялся в Ормузский пролив.
"Мы действительно предполагаем, что это был иранский беспилотник", - сообщила спикер Пентагона Ребекка Ребарич.
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Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что десантный корабль USS Boxer уничтожил в Ормузском проливе иранский беспилотник, который слишком приблизился к американскому кораблю и не реагировал на предупреждения.
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