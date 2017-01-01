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В Москве из-за задымления эвакуировали самолет

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В аэропорту Шереметьево при эвакуации из самолета пострадали восемь человек. В самолете сработали датчики задымления.
Кареты скорой помощи в Шереметьево
Кареты скорой помощи в Шереметьево

Пассажиров самолета Boeing 737 в московском аэропорту Шереметьево экстренно эвакуировали из-за срабатывания датчика о задымлении на борту, сообщают российские СМИ в пятницу, 19 июля.
 
Инцидент произошел, когда лайнер готовился ко взлету. Пострадали восемь человек, один из них был экстренно госпитализирован.
 
Самолет принадлежал авиакомпании Nordwind (Северный ветер) и должен был вылететь в Ереван. С борта судна были эвакуированы 173 пассажира, а также шесть членов экипажа. 
 
Люди получили травмы во время эвакуации по надувным трапам. Пострадавшие отделались ссадинами и ушибами. 
 
Информация о задымлении не подтвердилась, возгорания на борту не обнаружили.
 
"Датчик задымления сработал при рулежке на взлетную полосу. После эвакуации все пассажиры доставлены в терминал F аэропорта", – сообщили в МЧС РФ.
 
Росавиация создала комиссию для расследования причин происшествия.

Напомним, 5 мая в Шереметьево при экстренной посадке загорелся пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100. В результате погиб 41 человек, в том числе два ребенка и один бортпроводник.

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Теги: Россия, самолет, Boeing, Шереметьево
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Источник: korrespondent.net

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