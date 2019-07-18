Новая глава ЕК призвала сохранять санкции против России

Урсула фон дер Ляйен призвала страны Евросоюза сохранять ранее введенные санкции против России.



Европейский Союз не должен отказываться от санкций в отношении России. Об этом заявила в интервью итальянской газете

Европейский Союз не должен отказываться от санкций в отношении России. Об этом заявила в интервью итальянской газете La Repubblica новый председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее мнению, европейские страны "являются свидетелями несколько враждебного отношения со стороны России". В числе примеров такого отношения она назвала нарушение международных законов и, в частности, аннексию Крыма, а также "попытки максимально разделить Европу".







Новая глава Еврокомисии. Что ожидать Украине

"Кремль не прощает никакой слабости. С позиции силы мы должны поддерживать санкции и, в то же время, предлагать диалог", – сказала Урсула фон дер Ляйен.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet