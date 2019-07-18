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Новая глава ЕК призвала сохранять санкции против России

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Урсула фон дер Ляйен призвала страны Евросоюза сохранять ранее введенные санкции против России.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Европейский Союз не должен отказываться от санкций в отношении России. Об этом заявила в интервью итальянской газете La Repubblica новый председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. 
 
По ее мнению, европейские страны "являются свидетелями несколько враждебного отношения со стороны России". В числе примеров такого отношения она назвала нарушение международных законов и, в частности, аннексию Крыма, а также "попытки максимально разделить Европу".
 
"Кремль не прощает никакой слабости. С позиции силы мы должны поддерживать санкции и, в то же время, предлагать диалог", – сказала Урсула фон дер Ляйен.

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Напомним, ранее фон дер Ляйен возглавляла Министерство обороны Германии. Она стала первой женщиной и первым представителем Германии на должности главы Еврокомиссии

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Теги: санкции, Еврокомиссия, санкции против России
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Источник: korrespondent.net

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