Названа вероятная причина задымления самолета в Москве

Попадание технологической жидкости в системы жизнеобеспечения спровоцировало задымление в Boeing 737.



Причиной задымления в кабине пилотов пассажирского Boeing в московском аэропорту Шереметьево стало, вероятнее всего, попадание моющего средства в системы жизнеобеспечения. Об этом сообщает в пятницу, 19 июля, Причиной задымления в кабине пилотов пассажирского Boeing в московском аэропорту Шереметьево стало, вероятнее всего, попадание моющего средства в системы жизнеобеспечения. Об этом сообщает в пятницу, 19 июля, Интерфакс со ссылкой на источник.

Отмечается, что нарушение могло быть допущено еще на стадии подготовки самолета к рейсу.

По предварительным данным, средство для промывки двигателя затекло в систему подачи воздуха.

Во время эвакуации пострадали восемь человек, один из них был госпитализирован.

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