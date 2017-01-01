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Названа вероятная причина задымления самолета в Москве

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Попадание технологической жидкости в системы жизнеобеспечения спровоцировало задымление в Boeing 737.
В аэропорту Шереметьево из-за задымления эвакуировали самолет
В аэропорту Шереметьево из-за задымления эвакуировали самолет

Причиной задымления в кабине пилотов пассажирского Boeing в московском аэропорту Шереметьево стало, вероятнее всего, попадание моющего средства в системы жизнеобеспечения. Об этом сообщает в пятницу, 19 июля, Интерфакс со ссылкой на источник.
 
Отмечается, что нарушение могло быть допущено еще на стадии подготовки самолета к рейсу.
 
По предварительным данным, средство для промывки двигателя затекло в систему подачи воздуха.
 
Официально данная информация не подтверждалась.

Ранее сообщалось, что пассажиров самолета Boeing 737 авиакомпании Nordwind сообщением Москва - Ереван экстренно эвакуировали из-за срабатывания датчика о задымлении на борту

Киевляне несут цветы к посольству РФ в память о жертвах в Шереметьево
 
Во время эвакуации пострадали восемь человек, один из них был госпитализирован.

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Теги: самолет, Boeing, эвакуация, Шереметьево
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Источник: korrespondent.net

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