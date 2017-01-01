В аварии с экскурсионным автобусом в Мексике погибли 15 человек

Автобус направлялся из города Агуаскальеентес на пляжный курорт Гуябитос. Водитель уснул за рулем.



В Мексике экскурсионный автобус перевернулся на трассе, в результате чего 15 человек погибли и еще 21 пострадали, сообщает В Мексике экскурсионный автобус перевернулся на трассе, в результате чего 15 человек погибли и еще 21 пострадали, сообщает El Heraldo

Автобус вместимостью в 45 пассажиров ехал из города Агуаскальеентес на пляжный курорт Гуябитос. По предварительным данным, водитель уснул за рулем. Автобус сначала врезался в дерево, а затем перевернулся.



Пострадавших госпитализировали. Среди них есть несовершеннолетние. Водителя арестовали.



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