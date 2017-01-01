Пожар на студии аниме: поджигатель назвал причину
Мужчина, который устроил поджог в анимационной студии в японском городе Киото, объяснил свои действия тем, что студия украла у него идею произведения. Об этом в пятницу, 19 июля, сообщает агентство Kyodo.
"Они украли мою идею произведения, поэтому я совершил поджог", - приводит агентство слова задержанного мужчины, сказанные им полиции.
Правоохранительные органы продолжают выяснять обстоятельства случившегося. На данный момент не уточняется, о каком именно произведении студии идет.
Напомним, пожар на анимационной студии Kyoto Animation произошел 18 июня, после того как 41-летний мужчина проник внутрь с двумя канистрами бензина и устроил поджог.
В результате пожара погибли по крайней мере 33 человека, еще более 30 человек пострадало.
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