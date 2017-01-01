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Пожар на студии аниме: поджигатель назвал причину

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Мужчина устроил пожар, в котором погибло 33 человека, из-за того, что студия якобы нарушила его авторские права.
Пожар в Киото
Пожар в Киото
kyodonews.net

Мужчина, который устроил поджог в анимационной студии в японском городе Киото, объяснил свои действия тем, что студия украла у него идею произведения. Об этом в пятницу, 19 июля, сообщает агентство Kyodo.

"Они украли мою идею произведения, поэтому я совершил поджог", - приводит агентство слова задержанного мужчины, сказанные им полиции.

Правоохранительные органы продолжают выяснять обстоятельства случившегося. На данный момент не уточняется, о каком именно произведении студии идет.

Напомним, пожар на анимационной студии Kyoto Animation произошел 18 июня, после того как 41-летний мужчина проник внутрь с двумя канистрами бензина и устроил поджог.

В результате пожара погибли по крайней мере 33 человека, еще более 30 человек пострадало.

 



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Теги: Япония, смерть, пожар, поджог, авторские права
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Источник: korrespondent.net

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