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Июнь стал самым жарким в мире за всю историю наблюдений

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Средняя глобальная температура по всему миру была на 2,2 С выше, чем в среднем в 20 веке.
Потепление бьет рекорды во всем мире
Потепление бьет рекорды во всем мире
Getty

Прошедший месяц был самым жарким на всей планете. Об этом в пятницу, 19 июля, со ссылкой на национальное управление океанических и атмосферных исследований США сообщает BBC.

По последним данным, средняя температура в мире поднялась до 16,4 C, а площадь морского льда в Антарктике достигла рекордно низкого уровня.

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) заявило, что средняя глобальная температура была на 2,2 С выше, чем в среднем в 20 веке.

Жара была наиболее ощутимой в некоторых частях Европы, России, Канады и Южной Америки.

Ученые предупреждают, что рекордные температуры будут продолжаться в результате изменения климата.

Режим ЧП в городах Европы. Как победить потепление

Ранее ученые обнародовали прогноз по борьбе с глобальным потеплением.

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Теги: глобальное потепление, погода, Земля, климат, изменение климата
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Источник: korrespondent.net

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