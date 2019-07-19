Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

У РФ есть два ответа на санкции против госдолга

Комментариев: 5
Россия готова ответить ассиметрично на введение санкций США против госдолга или применить зеркальные контрмеры.
США готовят сразу несколько новых санкций против России
США готовят сразу несколько новых санкций против России
AP

Россия готова применить зеркальные контрмеры или ассиметричный ответ на санкции США против госдолга. Об этом в пятницу, 19 июля, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин, пишет ТАСС.

"Конечно, без ответа эти действия не останутся. Но это не задача отвечать ударом на удар. Задача - адаптироваться к этим мерам, искать других партнеров, искать пути обхода", - заверил дипломат.

При этом он заявил, что возможные санкции США в отношении российского госдолга повредят самому Вашингтону.

"Это немного похоже на выстрел в ногу, так как в российских долговых обязательствах заинтересованы многие иностранные инвесторы, у них отбирают доходы. Думается, что американцы просто не могут сойти с этого пути, независимо от того, дает это эффект или нет", - сказал он.

Как сообщалось, палата представителей Конгресса одобрила поправку к проекту оборонного бюджета США на 2020 финансовый год, предусматривающую введение санкций по российскому суверенному долгу из-за предполагаемого вмешательства России в американские выборы. 

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, США, МИД РФ, санкции, санкции против России
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (5)
Отсортировать по дате Вниз
Антибес    19.07.2019, 11:12
Оценка:  -1
Антибес
Это нормально.
ВАТА_FUCK    19.07.2019, 10:57
Оценка:  +2
ВАТА_FUCK
Пендосы выстрелили себе в ногу
ВАТА_FUCK    19.07.2019, 10:59
Оценка:  -1
ВАТА_FUCK
Попали Xyйлocтaнy в глаз
Антибес    19.07.2019, 11:14
Оценка:  0
Антибес
Бот с кучей аккаунтов,это хорошо что ты не скрываешь что тебя ебyт ватники. :-)
ВыВсеВрети    19.07.2019, 11:25
Оценка:  +1
ВыВсеВрети
вопрос чем?!...)))))))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь