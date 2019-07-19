У РФ есть два ответа на санкции против госдолга

Россия готова ответить ассиметрично на введение санкций США против госдолга или применить зеркальные контрмеры.

Россия готова применить зеркальные контрмеры или ассиметричный ответ на санкции США против госдолга. Об этом в пятницу, 19 июля, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин, пишет ТАСС.

"Конечно, без ответа эти действия не останутся. Но это не задача отвечать ударом на удар. Задача - адаптироваться к этим мерам, искать других партнеров, искать пути обхода", - заверил дипломат.

При этом он заявил, что возможные санкции США в отношении российского госдолга повредят самому Вашингтону.

"Это немного похоже на выстрел в ногу, так как в российских долговых обязательствах заинтересованы многие иностранные инвесторы, у них отбирают доходы. Думается, что американцы просто не могут сойти с этого пути, независимо от того, дает это эффект или нет", - сказал он.

Как сообщалось, палата представителей Конгресса одобрила поправку к проекту оборонного бюджета США на 2020 финансовый год, предусматривающую введение санкций по российскому суверенному долгу из-за предполагаемого вмешательства России в американские выборы.

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