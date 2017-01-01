Военный вертолет разбился в Сербии
На борту вертолета находились два члена экипажа. Они не получили серьезных травм.
В Сербии разбился военный вертолет Aеrospatiale Gazelle Хо-42. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Сербии.
Сообщается, что авиакатастрофа произошла 18 июля, в районе деревни Рутевац в общине Алексинац.
Вертолет выполнял тренировочный полет и отрабатывал приземление. На борту вертолета находились два члена экипажа. Они не получили серьезных травм.
Ранее на севере Германии потерпел крушение вертолет немецких вооруженных сил, в результате один человек погиб.
В Токио военный вертолет разбился при посадке
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент