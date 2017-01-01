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Военный вертолет разбился в Сербии

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На борту вертолета находились два члена экипажа. Они не получили серьезных травм.
В Сербии разбился вертолет
В Сербии разбился вертолет
Министарство одбране и Војска Србије

В Сербии разбился военный вертолет Aеrospatiale Gazelle Хо-42. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Сербии.

Сообщается, что авиакатастрофа произошла 18 июля, в районе деревни Рутевац в общине Алексинац.

Вертолет выполнял тренировочный полет и отрабатывал приземление. На борту вертолета находились два члена экипажа. Они не получили серьезных травм.

Ранее на севере Германии потерпел крушение вертолет немецких вооруженных сил, в результате один человек погиб.

В Токио военный вертолет разбился при посадке

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Теги: авиакатастрофа, Сербия, вертолет, военные
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Источник: korrespondent.net

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