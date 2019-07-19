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Меркель прокомментировала приступы дрожи

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Глава правительства ФРГ заверила, что состояние здоровья позволяет ей исполнять полномочия канцлера.
Меркель выразила надежду на то, что после истечения срока ее полномочий "будет другая жизнь"
Меркель выразила надежду на то, что после истечения срока ее полномочий "будет другая жизнь"

Канцлер Германии Ангела Меркель заверила, что состояние здоровья позволяет ей исполнять полномочия главы правительства ФРГ. Об этом она заявила 19 июля на пресс-конференции в Берлине.

"Вы меня уже давно знаете, я могу выполнять свои задачи", - сказала Меркель, добавив, что понимает, почему журналисты осведомляются о состоянии ее здоровья.

Меркель отметила, что в 2021 году заканчивается срок исполнения полномочий канцлера, и выразила надежду на то, что "потом будет другая жизнь".

Напомним, в июле у Меркель заметили третий приступ дрожи во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне.
 
Ранее аналогичные ситуации происходили во время встреч с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.
 
После трех инцидентов с дрожью канцелярия Меркель изменила протокол церемонии встречи иностранных гостей.

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Теги: здоровье, ФРГ, Ангела Меркель, канцлер Германии
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ВыВсеВрети    19.07.2019, 13:54
Оценка:  0
ВыВсеВрети
зачем ждать 2021.?...)))))))
начни новую жизнь!...
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