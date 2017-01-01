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Пять дней запоя: моряк с чемоданом прыгнул за борт

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Украинец, служивший коком на судне под молдавским флагом, попытался с вещами вплавь добраться до берега.
Иллюстративное фото / Река Дон в Воронежской области
Иллюстративное фото / Река Дон в Воронежской области
wikipedia.org

Член экипажа сухогруза под флагом Молдовы во время рейса внезапно выпрыгнул за борт вместе со своими вещами и попытался вплавь добраться до берега. Об этом сообщает Seafarers Journal.

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Отмечается, что ЧП произошло, когда судно проходило реку Дон. Беглецом оказался кок судна - 38-летний гражданин Украины.

Мужчину чудом удалось спасти береговой охране. Моряк в момент спасения находился в неадекватном состоянии.

Сотрудники полиции Ростовской области задержали беглеца. В ближайшее время моряка экстрадируют в Украину.

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Капитан молдавского судна заявил, что кок ранее находился в пятидневном запое.

Ранее сообщалось, что украинский моряк погиб недалеко от Шри-Ланки. По предварительной информации, накануне гибели мужчина пил медицинский спирт из госпиталя вместе с моряком из России, который тоже скончался.

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Теги: Россия, пьянство, моряк, украинские моряки
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