Британское правительство покинут три министра – СМИ

Отставка министров избавит премьер-министра возможности снять их с должностей как непримиримых оппонентов Brexit без соглашения.

Борис Джонсон уже на следующей неделе может стать премьер-министром

Три члена правительства Великобритании готовятся уйти в отставку, если Борис Джонсон станет новым премьер-министром. Об этом сообщает The Times в пятницу, 19 июля.

Так, министр юстиции Дэвид Гок объявил о намерении подать в отставку после того, как Тереза Мэй покинет пост премьер-министра.

Министр финансов Филип Хаммонд и министр международного развития Рори Стюарт также рассматривают возможность ухода до вступления Джонсона в должность.

Издание отмечает, что отставка указанных министров избавит премьер-министра возможности снять их с должностей как наиболее непримиримых оппонентов Brexit без соглашения.

Накануне стало известно, что в отставку ушла противник "жесткого" Brexit министр по цифровым вопросам Марго Джеймс.

Ранее фаворит в гонке за должность следующего лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил о готовности к "жесткому" Brexit. По его словам, Британия покинет ЕС при наличии соглашения или без него.

В свою очередь британский парламент накануне создал барьер для для "жесткого" Brexit.

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