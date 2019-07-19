Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Вышинский категорически против обмена - омбудсмен РФ

Комментариев: 3
Главреду РИА Новости Украина мера пресечения должна быть изменена без всяких предварительных условий.
Москалькова считает, что Вышинского должны освободить без предварительных условий
Москалькова считает, что Вышинского должны освободить без предварительных условий
ru.sputnik-news.ee

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова считает, что главного редактора ресурса РИА Новости Украина Кирилла Вышинского должны освободить без дополнительных условий. Об этом пишет Интерфакс.

"Он сам категорически против обмена, а его защита убеждена, что оснований для содержания под стражей журналиста нет", - сказала омбудсмен.

Москалькова подчеркнула, что обмены не входят в ее компетенцию, хотя списки заключенных для обмена передавались именно через офисы омбудсменов Украины и России.

Как сообщалось, накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что освобождение и возвращение Вышинского может стать первым шагом для нормализации отношений между Россией и Украиной.

Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель в ответ предложила освободить Сенцова.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Зеленский: Готовы обменять Вышинского на Сенцова

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, омбудсмен, обмен пленными, Кирилл Вышинский
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
Letohradek    19.07.2019, 16:12
Оценка:  0
Letohradek
Повесьте на георгиевской ленте предателя! Человеком он уже не станет!
ВыВсеВрети    19.07.2019, 15:42
Оценка:  0
ВыВсеВрети
интересно, а что оно еще считает?!...)))))))
действительно мразь каких мало!...
SINOBI-LIFE    19.07.2019, 15:42
Оценка:  +1
SINOBI-LIFE
Он не хочет быть в сруССком мире,он привык топить за него вдали от него!!!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь