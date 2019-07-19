Вышинский категорически против обмена - омбудсмен РФ

Главреду РИА Новости Украина мера пресечения должна быть изменена без всяких предварительных условий.

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова считает, что главного редактора ресурса РИА Новости Украина Кирилла Вышинского должны освободить без дополнительных условий. Об этом пишет Интерфакс.

"Он сам категорически против обмена, а его защита убеждена, что оснований для содержания под стражей журналиста нет", - сказала омбудсмен.

Москалькова подчеркнула, что обмены не входят в ее компетенцию, хотя списки заключенных для обмена передавались именно через офисы омбудсменов Украины и России.

Как сообщалось, накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что освобождение и возвращение Вышинского может стать первым шагом для нормализации отношений между Россией и Украиной.

Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель в ответ предложила освободить Сенцова.

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Зеленский: Готовы обменять Вышинского на Сенцова