В Сети показали учения танков Abrams и Т-72

В танковых учениях в Польше участвовали более 10 тысяч военных и более 30 единиц бронетехники.

В Сети появилось видео учений на полигоне Бемово Пески в Польше, в рамках которых военные смоделировали танковый бой у частием машин Abrams и Т-72М. Ролик накануне был обнародован на канале Defense Video News в YouTube.

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Танковые учения, в которых участвовали более 10 тысяч военных и более 30 единиц боевой техники, стали крупнейшими в Польше. Иностранными гостями мероприятия были военные представители США, Хорватии, Румынии и Великобритании.

Напомним, Т-72 Урал – советский средний и основной танк. Он состоит на вооружении стран СНГ, экспортировался в государства Варшавского договора, Финляндию, Индию, Иран, Ирак и Сирию.

M1 Abrams – основной боевой танк США. Серийно выпускается с 1980 года. Также находится на вооружении у ряда государств, включая Австралию, Египет, Саудовскую Аравию и других.

Ранее в США впервые показали новый танк M1A2C Abrams с улучшенной активной и пассивной броней, призванной защитить боевую машину от передового вооружения потенциальных врагов.

Также было опубликовано видео подрыва повстанцами-хуситами в Йемене танка M60A3 американского производства.