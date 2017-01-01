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В Афинах произошло мощное землетрясение

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Подземные толчки и серия афтершоков зафиксировали в 20 километрах от столицы Греции.
О разрушениях в Афинах пока не сообщается
О разрушениях в Афинах пока не сообщается
Grekomania

В Греции в пятницу, 19 июля, зафиксировано сильное землетрясение мощностью 5,3 балла, сообщает Ekathimerini.    

Эпицентр землетрясения в 20 километрах от Афин.

Также зафиксирована серию афтершоков, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
 
По данным сейсмологов, за час в том же районе зафиксировано не менее семи сейсмических событий с магнитудой от 2,5 до 4,6. Наиболее сильным стало седьмое землетрясение магнитудой 4,6. Оно было зафиксировано в 15.11. Эпицентр подземных толчков располагался в 20 километрах к северо-западу от Афин. Очаг землетрясения залегал на глубине 5 километров.

СМИ сообщали о частичном отключении электроэнергии в центре Афин. Жители города покидали здания и выбегали на улицы.

О пострадавших и разрушениях пока не сообщалось.

Напомним, в июле произошло сильнейшее за 25 землетрясение в Калифорнии.

 

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Теги: Землетрясения, Греция, стихия, катаклизмы, Афины, землетрясение
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Источник: korrespondent.net

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