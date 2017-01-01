Священник изгнал "духов тьмы" в Конгрессе США

Священник также во время молитвы попросил изгнать из палаты духов разочарования, раздора и грусти.

Капеллан палаты представителей США Патрик Конрой во время чтения молитвы перед законодателями изгнал "духов тьмы", сообщают американские СМИ.

Как отмечается, молитва состоялась после чтения резолюции, в которой за расистские заявления осуждался президент США Дональд Трамп. Священник также попросил изгнать из палаты духов разочарования, раздора и грусти.

"Это были трудные недели споров, во время которых темные силы, похоже, играли свою роль. Теперь я изгоняю всех духов тьмы из этого места, всех духов не от Господа", - говорилось в молитве.

Ранее сообщалось, что Папа Римский изменил текст молитвы Отче наш. Строчка самой известной в мировом христианстве молитвы изменилась по одобрению главы католической церкви.

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