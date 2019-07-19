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Российское посольство опубликовало карту с украинским Крымом

Комментариев: 2
Посольство РФ в Британии опубликовало в Twitter карту с украинским полуостровом, приводя цитату Сергея Лаврова.
Посольство Украины поблагодарило российских коллег за то, что они признали очевидное
Посольство Украины поблагодарило российских коллег за то, что они признали очевидное
riafan.ru

Посольство Российской Федерации в Лондоне опубликовало в соцсети карту, на которой Крым обозначен как территория Украины. Об этом говорится на странице российской дипмиссии в Twitter.

Приводя цитату главы российского МИД Сергея Лаврова о "проведение странами НАТО агрессивной политики по отношению к Москве", посольство РФ в Великобритании также опубликовало карту, на которой Крым обозначен как территория Украины.

В свою очередь МИД Украины на собственной странице в Twitter, "поблагодарил" российское посольство за то, что они признали очевидное и заявили, что ожидают, что и другие ведомства Кремля, в частности МИД, последуют их примеру.

 
Ранее сообщалось, что в Британии и Норвегии продают карты РФ на украинские воды. Госгидрография обратилась в посольства стран с требованием изъять из продажи российские карты.
 

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Теги: Британия, Крым, карта, Великобритания, твиттер, посольство РФ, аннексия Крыма
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Люблю_Украину    19.07.2019, 19:02
Оценка:  -2
Люблю_Украину
ну вот! Добились же! Теперь можно снимать санкции и забыть про все терки))))
Kostos    19.07.2019, 19:13
Оценка:  -1
Kostos
лапти и балалайку не забудь
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