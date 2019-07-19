Российское посольство опубликовало карту с украинским Крымом

Посольство РФ в Британии опубликовало в Twitter карту с украинским полуостровом, приводя цитату Сергея Лаврова.

Посольство Украины поблагодарило российских коллег за то, что они признали очевидное riafan.ru

Посольство Российской Федерации в Лондоне опубликовало в соцсети карту, на которой Крым обозначен как территория Украины. Об этом говорится на странице российской дипмиссии в Twitter.

Приводя цитату главы российского МИД Сергея Лаврова о "проведение странами НАТО агрессивной политики по отношению к Москве", посольство РФ в Великобритании также опубликовало карту, на которой Крым обозначен как территория Украины.

FM #Lavrov: Under pressure from Washington which pursues its own geopolitical goals, #NATO countries conduct aggressive anti-Russian policies. In 2018 US spent over $700 bn on this, NATO in total – around $1 tn, Russia’s expenditure on the contrary was less than $50 bn. pic.twitter.com/6I0HMgAXBk — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 18 июля 2019 г.

В свою очередь МИД Украины на собственной странице в Twitter, "поблагодарил" российское посольство за то, что они признали очевидное и заявили, что ожидают, что и другие ведомства Кремля, в частности МИД, последуют их примеру.

Ранее сообщалось, что в Британии и Норвегии продают карты РФ на украинские воды . Госгидрография обратилась в посольства стран с требованием изъять из продажи российские карты.

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