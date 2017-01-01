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В Индии молнией убило восемь детей

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Дети во время дождя играли на улице, когда ударила молния. Все погибшие - члены одной семьи.
От удара молнии девять человек погибли, более десяти пострадали
От удара молнии девять человек погибли, более десяти пострадали
В селе на севере индийского штата Бахир в результате удара молнии погибли по меньшей мере девять человек, в том числе восемь детей, еще более десятка получили ранения, сообщает издание News Nation.
 
 
По предварительной информации, группа несовершеннолетних из деревни Дханпур играла на улице во время дождя, когда в это же место ударила молния. Отмечается, что все они были членами одной семьи.
 
Все пострадавшие доставлены в больницу, им оказывается необходимая медпомощь.
 
Главный министр штата Нитиш Кумар публично выразил соболезнования в связи со случившемся и распорядился выплатить компенсации в размере 400 тысяч рупий (около 6 тысяч долларов) каждому из родственников погибших.
 
Ранее сообщалось, что в соседнем Бангладеш за одни сутки от ударов молний погибли 14 человек. За два месяца в Бангладеш от ударов молний погибли 126 человек. Большинство из них скончались, когда работали в поле или пасли скот.
 
 

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Теги: дети, Индия, молния, стихия, непогода
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Источник: korrespondent.net

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