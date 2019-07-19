Иран захватил британский танкер

Патруль Корпуса стражей исламской революции задержал британский нефтяной танкер в Ормузском проливе. Об этом сообщает Press TV.

По информации Корпуса стажей Исламской революции, танкер Stena Impero якобы нарушил международные правила.

В заявлении говорится, что судно захвачено вместе с 23 членами экипажа на борту и направлено на берег для проверки.

Ранее стало известно, что шедший под флагом Панамы танкер Riah, имеющий пунктом приписки ОАЭ, несколько дней назад во время прохода через Ормузский пролив отклонился от курса в сторону Ирана, а затем перестал передавать данные о местоположении.

Позже стало известно, что танкер Riah был отбуксирован в территориальные воды Ирана. Власти страны заявили, что на судне якобы возникли технические неполадки.

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