Иран захватил британский танкер
Патруль Корпуса стражей исламской революции задержал британский нефтяной танкер в Ормузском проливе. Об этом сообщает Press TV.
По информации Корпуса стажей Исламской революции, танкер Stena Impero якобы нарушил международные правила.
В заявлении говорится, что судно захвачено вместе с 23 членами экипажа на борту и направлено на берег для проверки.
DO NOT MISS #IRGC releases video showing its #drone -the #US alleges to have downed-safely returning to its base after monitoring #USSBoxer before and after the vessel sailed through the Strait of #Hormuz.— Press TV (@PressTV) 19 июля 2019 г.
PARTS 1-2-3#Iran #IranianDrone #StraitOfHormuz #PerisanGulf pic.twitter.com/5by5nqoK3g
Ранее стало известно, что шедший под флагом Панамы танкер Riah, имеющий пунктом приписки ОАЭ, несколько дней назад во время прохода через Ормузский пролив отклонился от курса в сторону Ирана, а затем перестал передавать данные о местоположении.
Позже стало известно, что танкер Riah был отбуксирован в территориальные воды Ирана. Власти страны заявили, что на судне якобы возникли технические неполадки.
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