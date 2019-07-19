Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Иран захватил британский танкер

Комментариев: 1
Иран захватил британский танкер в Ормузском проливе. Танкер Stena Impero якобы нарушил международные правила.

Патруль Корпуса стражей исламской революции задержал британский нефтяной танкер в Ормузском проливе. Об этом сообщает Press TV.

По информации Корпуса стажей Исламской революции, танкер Stena Impero якобы нарушил международные правила.

В заявлении говорится, что судно захвачено вместе с 23 членами экипажа на борту и направлено на берег для проверки.

Ранее стало известно, что шедший под флагом Панамы танкер Riah, имеющий пунктом приписки ОАЭ, несколько дней назад во время прохода через Ормузский пролив отклонился от курса в сторону Ирана, а затем перестал передавать данные о местоположении.

Позже стало известно, что танкер Riah был отбуксирован в территориальные воды Ирана. Власти страны заявили, что на судне якобы возникли технические неполадки.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

 
Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Британия, Иран, Великобритания, танкер
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
NOREGA    19.07.2019, 23:46
Оценка:  0
NOREGA
Это не удивительно. Бритиши англосаксы уже много веков совершают преступления против человечности, Пиндосы и бритиши близнецы братья, что более матери истории ценен.! Мы говорим бритиши, подразумеваем пиндосы Всем им гореть в Аду. И уже горят
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь