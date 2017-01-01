СМИ сообщают о двух танкерах, задержанных Ираном

КСИР мог задержать в Ормузском проливе британский танкер Mesdar, следующий под флагом Либерии.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) в пятницу, 19 июля, мог задержать второй британский танкер в Ормузском проливе, сообщает агентство Reuters

Отмечается, что по данным трекинг-сервиса Refinitiv, танкер Mesdar, следующий под флагом Либерии, резко повернул в сторону Ирана после того, как пересек Ормузский пролив.

Судно совершило поворот примерно через 40 минут после того, как такой же маневр проделал задержанный КСИР танкер Stena Impero, принадлежащий шведской компании Stena Bulk и следующий под британским флагом.

К настоящему моменту в КСИР не распространяли заявлений о задержании второго танкера.

Также о возможном задержании второго судна в Ормузском проливе сообщил журналистам президент США Дональд Трамп. "Мы слышали, что был один танкер, мы также слышали, что их было два", - указал он. Ранее в КСИР сообщили о задержании британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе, который якобы нарушил международные правила.

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