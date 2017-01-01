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Британия пригрозила Ирану из-за задержания танкера

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Тегеран столкнется с серьезными последствиями, если не освободит захваченное судно под британским флагом, подчеркнули в Лондоне.
Глава МИД Великобритании Джереми Хант
Глава МИД Великобритании Джереми Хант
 
Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант предупредил, что Иран ждут последствия, если задержанный британский танкер Stena Impero не будет быстро освобожден. Об этом он заявил в интервью телеканалу Sky News 19 июля.
 
"Если ситуация быстро не разрешится, будут серьезные последствия… Мы не смотрим на военные варианты, ищем дипломатический способ обеспечить скорейшее освобождение судна", - подчеркнул министр.
 
По его словам, Stena Impero окружили четыре иранских судна при поддержке вертолета. Судно изменило курс и направляется в территориальные воды Ирана. 
 
"На борту 23 человека, судно следует с британским флагом. На борту нет британцев, но мы беспокоимся за экипаж", - указал Хант.
 
Глава британского МИД сообщил, что обговорил ситуацию с госсекретарем США Майком Помпео и планирует разговор с иранским министром иностранных дел Джавадом Зарифом.
 
Он отметил, что сложившаяся ситуация неприемлема и в ближайшее время ее обсудят представители правительства.
 
Напомним, 19 июля Корпус стражей исламской революции сообщил о задержании британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе, который якобы нарушил международные правила.

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Теги: Британия, Иран, судно, корабль, Великобритания, танкер, задержание, Ормузский пролив
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Источник: korrespondent.net

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