Британия пригрозила Ирану из-за задержания танкера

Тегеран столкнется с серьезными последствиями, если не освободит захваченное судно под британским флагом, подчеркнули в Лондоне.

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант предупредил, что Иран ждут последствия, если задержанный британский танкер Stena Impero не будет быстро освобожден. Об этом он заявил в интервью телеканалу Sky News 19 июля.

"Если ситуация быстро не разрешится, будут серьезные последствия… Мы не смотрим на военные варианты, ищем дипломатический способ обеспечить скорейшее освобождение судна", - подчеркнул министр.

По его словам, Stena Impero окружили четыре иранских судна при поддержке вертолета. Судно изменило курс и направляется в территориальные воды Ирана.

"На борту 23 человека, судно следует с британским флагом. На борту нет британцев, но мы беспокоимся за экипаж", - указал Хант.

Глава британского МИД сообщил, что обговорил ситуацию с госсекретарем США Майком Помпео и планирует разговор с иранским министром иностранных дел Джавадом Зарифом.

Он отметил, что сложившаяся ситуация неприемлема и в ближайшее время ее обсудят представители правительства.

Напомним, 19 июля Корпус стражей исламской революции сообщил о задержании британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе, который якобы нарушил международные правила.