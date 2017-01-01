Трамп считает потолок госдолга США "священным"

Американский лидер отверг предположение о том, что исполнительная и законодательная ветви власти США могут не договориться о повышении потолка госдолга, так как одна из сторон решит воспользоваться этим вопросом для оказания давления на другую.

"Будем надеяться, что мы находимся в хорошей форме применительно к потолку госдолга. Не могу представить, чтобы кто-либо когда-либо даже подумывал над использованием вопроса о потолке госдолга как о рычаге воздействия на переговорах", - указал Трамп, назвав ограничение долга "священным элементом" страны.