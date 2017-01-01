Пентагон одобрил переброску военных в Саудовскую Аравию
Король Саудовской Аравии согласовал размещение в стране американского военного контингента.
Исполняющий обязанности министра обороны США Ричард Спенсер одобрил размещение дополнительного контингента американских войск в Саудовской Аравии. Об этом говорится в заявлении Центрального командования Вооруженных сил США, распространенном 19 июля.
"По согласованию с Саудовской Аравией и по ее приглашению министр обороны одобрил перемещение военнослужащих США и ресурсов для развертывания в Саудовской Аравии", - сообщили в Пентагоне.
Отмечается, что перемещение сил является дополнительным сдерживающим фактором и обеспечивает способность США защищать свои силы и интересы в регионе от появляющихся угроз.
По данным Reuters, Вашингтон планирует отправить в Саудовскую Аравию 500 военнослужащих. Такое решение объясняется в том числе ухудшением отношений между США и Ираном.
Этот шаг является частью плана США по переброске тысячи военнослужащих на Ближний Восток, который в июне одобрил Пентагон.
Напомним, отношения между Вашингтоном и Тегераном ухудшились в прошлом году, когда президент США Дональд Трамп вышел из ядерного соглашения.
Ситуация обострилась в мае, когда нападению подверглись четыре судна и нефтяные объекты Саудовской Аравии возле Ормузского пролива. В июне атака на танкеры повторилась в Оманском заливе.
Вашингтон обвиняет в инцидентах Тегеран, который категорически отрицает свою причастность.
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