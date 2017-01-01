Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Пентагон одобрил переброску военных в Саудовскую Аравию

Комментариев: 0
Король Саудовской Аравии согласовал размещение в стране американского военного контингента.
Пентагон одобрил переброску военных в Саудовскую Аравию
 
Исполняющий обязанности министра обороны США Ричард Спенсер одобрил размещение дополнительного контингента американских войск в Саудовской Аравии. Об этом говорится в заявлении Центрального командования Вооруженных сил США, распространенном 19 июля.
 
"По согласованию с Саудовской Аравией и по ее приглашению министр обороны одобрил перемещение военнослужащих США и ресурсов для развертывания в Саудовской Аравии", - сообщили в Пентагоне.
 
Отмечается, что перемещение сил является дополнительным сдерживающим фактором и обеспечивает способность США защищать свои силы и интересы в регионе от появляющихся угроз.
 
По данным Reuters, Вашингтон планирует отправить в Саудовскую Аравию 500 военнослужащих. Такое решение объясняется в том числе ухудшением отношений между США и Ираном.
 
Этот шаг является частью плана США по переброске тысячи военнослужащих на Ближний Восток, который в июне одобрил Пентагон.
 
Напомним, отношения между Вашингтоном и Тегераном ухудшились в прошлом году, когда президент США Дональд Трамп вышел из ядерного соглашения.
 
Ситуация обострилась в мае, когда нападению подверглись четыре судна и нефтяные объекты Саудовской Аравии возле Ормузского пролива. В июне атака на танкеры повторилась в Оманском заливе.
 
Вашингтон обвиняет в инцидентах Тегеран, который категорически отрицает свою причастность.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Ближний Восток, США, Пентагон, Саудовская Аравия, военные
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь