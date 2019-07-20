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Оливер Стоун попросил Путина крестить его дочь

Комментариев: 3
Режиссер сделал неожиданное предложение российскому лидеру во время интервью. Однозначного ответа Путин не дал.
Владимиру Путину предложили стать крестным
Владимиру Путину предложили стать крестным
kremlin.ru
 
Режиссер Оливер Стоун во время интервью с Владимиром Путиным попросил российского лидера стать крестным отцом его 22-летней дочери. Расшифровка беседы была опубликована на сайте Кремля в пятницу, 19 июля.
 
Стоун поинтересовался у Путина, скольким детям он является крестным отцом. 
 
Президент РФ отказался называть точную цифру и ответил, что стал крестным для "единиц".
 
После этого режиссер попросил Путина стать крестным отцом для его дочери.
 
"Она хочет быть православной?" - спросил российский лидер.
 
"Мы сделаем ее", - заявил Стоун и уточнил, что девушке 22 года и она воспитана в "христианской традиции".
 
"Но надо ее спросить (о крещении), - отреагировал Путин, не дав однозначного ответа.
 
Ранее глава политсовета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук рассказал, как ему удалось уговорить Путина стать крестным отцом его младшей дочери.

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Теги: Россия, Путин, Крещение, режиссер, Крестный отец
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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VikaGraum    20.07.2019, 07:16
Оценка:  +2
VikaGraum
"Мы сделаем ее"
_____
Ну, охренеть. Девочке 22 года, она вполне уже в состоянии "сделать" сама себя. Что за подход?Она совершеннолетняя, она сама решает за себя, кем ей, а кем не быть.
Духовный_скреп    20.07.2019, 06:13
Оценка:  -1
Духовный_скреп
Гитлера тоже в мире очень многие любили,а потом говорили:нумыженизнали...
colavova    20.07.2019, 06:03
Оценка:  0
colavova
я бы глянул, как пуйло дылду в пупик цаловать будет)))))))
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