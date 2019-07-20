Оливер Стоун попросил Путина крестить его дочь

Режиссер сделал неожиданное предложение российскому лидеру во время интервью. Однозначного ответа Путин не дал.

Режиссер Оливер Стоун во время интервью с Владимиром Путиным попросил российского лидера стать крестным отцом его 22-летней дочери. Расшифровка беседы была опубликована на сайте Кремля в пятницу, 19 июля.

Стоун поинтересовался у Путина, скольким детям он является крестным отцом.

Президент РФ отказался называть точную цифру и ответил, что стал крестным для "единиц".

После этого режиссер попросил Путина стать крестным отцом для его дочери.

"Она хочет быть православной?" - спросил российский лидер.

"Мы сделаем ее", - заявил Стоун и уточнил, что девушке 22 года и она воспитана в "христианской традиции".

"Но надо ее спросить (о крещении), - отреагировал Путин, не дав однозначного ответа.

Ранее глава политсовета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук рассказал, как ему удалось уговорить Путина стать крестным отцом его младшей дочери.

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