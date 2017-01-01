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США анонсировали операцию на Ближнем Востоке

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Пентагон разрабатывают военную операцию под названием Страж, которая призвана обезопасить морские пути в регионе.
Американские военные (архивное фото)
Американские военные (архивное фото)
defense.gov
 
Центральное командование США разрабатывает международную операцию Страж, чтобы обеспечить безопасность морских путей на Ближнем Востоке. Об этом Об этом говорится в заявлении ведомства, распространенном в пятницу, 19 июля.
 
Целью операции "является содействие стабильности на море, обеспечение безопасного прохода и снижение напряженности в международных водах по всему Аравийскому заливу, Ормузскому проливу, проливу Баб-эль-Мандеб и Оманскому заливу".
 
Как заявили в командовании, США будут координировать свои действия в рамках операции Страж с союзниками, чтобы "обеспечить свободу судоходства в регионе и защитить жизненно важные морские пути".
 
Планируется, что корабли стран-участниц операции, которые ходят под их флагом, смогут рассчитывать на "сопровождение" при навигации и "пользоваться преимуществами" сотрудничества для взаимной координации.
 
Напомним, подготовка операции в Персидском заливе началась на фоне задержания британского танкера иранским Корпусом стражей исламской революции.
 
Позднее стало известно, что Пентагон одобрил переброску военного контингента в Саудовскую Аравию для "защиты интересов США" в ближневосточном регионе.

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Теги: Ближний Восток, США, Иран, операция, военные
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Источник: korrespondent.net

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