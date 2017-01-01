США анонсировали операцию на Ближнем Востоке

Пентагон разрабатывают военную операцию под названием Страж, которая призвана обезопасить морские пути в регионе.

Центральное командование США разрабатывает международную операцию Страж, чтобы обеспечить безопасность морских путей на Ближнем Востоке. Об этом Об этом говорится в заявлении ведомства, распространенном в пятницу, 19 июля.

Целью операции "является содействие стабильности на море, обеспечение безопасного прохода и снижение напряженности в международных водах по всему Аравийскому заливу, Ормузскому проливу, проливу Баб-эль-Мандеб и Оманскому заливу". Как заявили в командовании, США будут координировать свои действия в рамках операции Страж с союзниками, чтобы "обеспечить свободу судоходства в регионе и защитить жизненно важные морские пути".

Планируется, что корабли стран-участниц операции, которые ходят под их флагом, смогут рассчитывать на "сопровождение" при навигации и "пользоваться преимуществами" сотрудничества для взаимной координации.

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