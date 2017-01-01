В США умер известный архитектор Сезар Пелли

В США в возрасте 92 лет скончался аргентинский архитектор Сезар Пелли. Информацию об этом подтвердил в Twitter 19 июля президент южноамериканской республики Маурисио Макри.

"Я хочу выразить свои соболезнования родственникам и друзьям талантливого Сезара Пелли. Его работы, которые он оставил в качестве наследия по всему миру, являются предметом гордости для всех аргентинцев", - написал президент Аргентины.

Напомним, Пелли родился 12 октября 1926 года в городе Сан-Мигель-де-Тукуман.

Самые известные работы архитектора, переехавшего жить в США в 1952 году, - башни Петронас в Куала-Лумпуре, комплекс зданий Brookfield Place в Нью-Йорке, который раньше носил название Всемирный финансовый центр, а также небоскреб Costanera Center в Сантьяго, самый высокий в Южной Америке.