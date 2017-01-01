Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В США умер известный архитектор Сезар Пелли

Комментариев: 0
Аргентинец спроектировал башни Петронас в Куала-Лумпуре, комплекс зданий Brookfield Place в Нью-Йорке и небоскреб Costanera Center в Сантьяго.
Архитектор Сезар Пелли
Архитектор Сезар Пелли
Getty Images
 
В США в возрасте 92 лет скончался аргентинский архитектор Сезар Пелли. Информацию об этом подтвердил в Twitter 19 июля президент южноамериканской республики Маурисио Макри.
 
"Я хочу выразить свои соболезнования родственникам и друзьям талантливого Сезара Пелли. Его работы, которые он оставил в качестве наследия по всему миру, являются предметом гордости для всех аргентинцев", - написал президент Аргентины.

Напомним, Пелли родился 12 октября 1926 года в городе Сан-Мигель-де-Тукуман.

Самые известные работы архитектора, переехавшего жить в США в 1952 году, - башни Петронас в Куала-Лумпуре, комплекс зданий Brookfield Place в Нью-Йорке, который раньше носил название Всемирный финансовый центр, а также небоскреб Costanera Center в Сантьяго, самый высокий в Южной Америке.

 
Как сообщал Корреспондент.net, в мае в США умер архитектор Бэй Юймин, который спроектировал пирамиду музея Лувр в Париже.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, смерть, фото, умер, архитектор
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь