Хакеры взломали сайт Скотланд-Ярда

В Twitter-аккаунте полиции появились шутки про сексуальную ориентацию правоохранителей, а также призывы освободить рэпера Digga D.

Здание Скотланд-Ярда в Лондоне

Хакеры получили доступ к сайту, элетронной почте и социальным сетям полиции Лондона и начали рассылать записи с нецензурной лексикой и размещать фальшивые пресс-релизы. Об этом в субботу, 20 июля, сообщило издание The Independent Отмечается, что злоумышленники сделали серию твитов с требованием освободить реп-исполнителя Digga D, который сейчас отбывает срок в тюрьме. Представитель Скотленд-Ярда Рой Смит сообщил, что полиция пытается обеспечить безопасность данных, и призвал игнорировать фейкову информацию. По информации BBC, хакеры получили доступ к приложению MyNewsdesk, которое автоматически отправляет письма и публикует записи. Хакеры взломали биржу криптовалют и похитили более $40 млн Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал Новости отв Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Корреспондент