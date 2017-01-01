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Хакеры взломали сайт Скотланд-Ярда

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В Twitter-аккаунте полиции появились шутки про сексуальную ориентацию правоохранителей, а также призывы освободить рэпера Digga D.
Здание Скотланд-Ярда в Лондоне
Здание Скотланд-Ярда в Лондоне
 
Хакеры получили доступ к сайту, элетронной почте и социальным сетям полиции Лондона и начали рассылать записи с нецензурной лексикой и размещать фальшивые пресс-релизы. Об этом в субботу, 20 июля, сообщило издание The Independent.
 
Отмечается, что злоумышленники сделали серию твитов с требованием освободить реп-исполнителя Digga D, который сейчас отбывает срок в тюрьме.
 
Представитель Скотленд-Ярда Рой Смит сообщил, что полиция пытается обеспечить безопасность данных, и призвал игнорировать фейкову информацию.
 
По информации BBC, хакеры получили доступ к приложению MyNewsdesk, которое автоматически отправляет письма и публикует записи.
 
 
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Теги: хакеры, Лондон, Скотланд-Ярд, полиция, хакерская атака
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Источник: korrespondent.net

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