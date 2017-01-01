Хакеры взломали сайт Скотланд-Ярда
В Twitter-аккаунте полиции появились шутки про сексуальную ориентацию правоохранителей, а также призывы освободить рэпера Digga D.
Отмечается, что злоумышленники сделали серию твитов с требованием освободить реп-исполнителя Digga D, который сейчас отбывает срок в тюрьме.
Представитель Скотленд-Ярда Рой Смит сообщил, что полиция пытается обеспечить безопасность данных, и призвал игнорировать фейкову информацию.
По информации BBC, хакеры получили доступ к приложению MyNewsdesk, которое автоматически отправляет письма и публикует записи.
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