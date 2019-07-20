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В Сирии военные Асада попали в засаду, есть жертвы

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С марта в боях с исламистами погибли 177 сирийских военных и бойцов проправительственных формирований.
Боевики "Исламского государства" периодически устраивают засады на сирийских военных
Боевики "Исламского государства" периодически устраивают засады на сирийских военных

Боевики "Исламского государства" устроили засаду в Сирии, в которую попали военнослужащие правительственных сил Башара Асада. Пятеро из них погибли, еще четверо получили ранения, сообщило накануне Синьхуа со ссылкой на Сирийский центр мониторинга прав человека (SOHR).

Агентство уточняет, что боевое столкновение произошло в провинции Дейр эз-Зор на востоке страны.

По данным SOHR, с марта в подобных засадах погибли 177 сирийских военных и бойцов проправительственных формирований.

"В течение последних двух лет экстремисты из "ИГИЛ" потеряли контроль над ключевыми регионами Дейр-эз-Зор. Однако остатки ИГИЛ до сих пор разбросаны по пустыне", – говорится в сообщении.

Напомним, в апреле боевики ИГИЛ убили 35 военных сил Асада. Нападение исламистов произошло в пустыне Бадиа на востоке провинции Хомс. Cреди убитых было несколько сирийских офицеров высокого ранга.

Как известно, 23 марта вооруженная коалиция демократических сил Сирии, которой оказывают поддержку США, заявила о полном разгроме боевиков "ИГИЛ". Тогда стало известно об особождении населенного пункта Эль-Багуз на востоке Сирии, который оставался последним оплотом боевиков.

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Источник: korrespondent.net

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